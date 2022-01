Covid, per i non vaccinati rischio 10 volte più alto di terapia intensiva e 5 volte maggiore di mortalità rispetto ai vaccinati

I ricoveri in terapia intensiva sono stati 1 su 10 mila tra i non vaccinati e 1 su 100 mila tra i vaccinati. La mortalità è di 5 su 100 mila per i non vaccinati e 1 su 100 mila per i vaccinati. Significa che i non vaccinati hanno un rischio 10 volte più grande di finire in terapia intensiva e 5 volte maggiore di morire a causa del Covid.