Bimba morta in via Milano, resta in carcere il compagno della mamma

Resta in carcere Azhar Mohssine, il 32enne fermato dalla polizia per la morte di Fatima, la bambina di 3 anni precipitata dal quarto piano di un edificio di via Milano, nel centro di Torino.

Il gip Agostino Pasquariello ha convalido il fermo dell’uomo, recluso nel carcere "Lorusso e Cutugno", che ieri ha confessato come la piccola gli sia scivolata dalle mani durante un gioco in balcone, riformulando però l’ipotesi di reato: non più omicidio volontario con dolo eventuale ma omicidio colposo. È stata quindi accolta la richiesta dell’avvocato difensore Alessandro Sena.