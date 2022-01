Le abitudini future di giocatori e casinò: sempre più esperienze live

Grazie alla connettività e alle evoluzioni tecnologiche viviamo sempre più condivisione a distanza. Il multiverso è il trend in molti settori, anche oltre l’intrattenimento.

Il 2020 e il 2021 non sono stati grandi anni, l’umanità si è trovata a fronteggiare una pandemia globale che ha portato a molti cambiamenti, di cui alcuni permanenti, nel modo di vivere. Mentre la realtà che tutti stavamo vivendo diventava ogni giorno più inquietante, altre realtà diventavano preferibili, in molti ambiti.

Forse è stato proprio il desiderio di fuggire dalla realtà che ha alimentato le dimensioni del multiverso e che continuerà a farlo nel prossimo futuro. Dal mondo dei social, a quello del lavoro, a quello dei giochi, la tendenza alla condivisione in luoghi che esulano dalla realtà concreta è sempre più forte.

Essere connessi, collegati in real time con gli amici, i colleghi d’ufficio, la famiglia, è ormai un fatto quotidiano a cui non prestiamo neanche più attenzione. Ma c’è di più, un processo di gamification incalzante che porta a spostarsi in altri luoghi, vivere altre vite, esperienze intense ma a distanza. Un esempio facile da comprendere è quello del gioco dal vivo nei casinò online italiani. Chiunque abbia 18 anni può entrare in sale da gioco e divertirsi in live con questi casinò legali , come se fosse lì, trovandosi altrove.

Il multiverso e le nostre tante vite

Lungi dall’essere una novità il concetto di multiverso è stato elaborato nel lontano 1957 dal fisico statunitense Hugh Everett III. Questa ipotesi riguarda l’esistenza di altri universi, al di là del nostro spaziotempo, che comunemente vengono denominati dimensioni parallele . Un concetto senza dubbio affascinante, spunto per romanzi, fumetti e per la produzione artistica in generale.

L’idea del multiverso è al centro di Spider-Man - Un nuovo universo del 2018, la stessa teoria è utilizzata in Space Jam: New Legends del 2021. Questi non sono affatto i primi esempi di utilizzo del multiverso nella cultura mainstream, ma oggi più che mai gli spettatori sono allenati a fronteggiare trame complesse che si sviluppano in questo ed altri mondi.

Il trend è confermato per il 2022. Già annunciato, nel settore dei videogame, MultiVersus, un platform fighter che si baserà su scontri tra squadre 2 vs 2. Si fronteggeranno personaggi come Superman, Wonder Woman, Shaggy in universi leggendari.

ll Metaverso di Facebook

Con lo slogan Connection is evolving and so are we, Facebook invita nel proprio Metaverso. Il gruppo di Zuckerberg cambia nome per abbracciare le evoluzioni della connettività sociale. La condivisione sarà sempre più tridimensionale, i nuovi spazi del Metaverso serviranno a socializzare, lavorare, imparare, collaborare, giocare.

In campo ovviamente la ricerca tecnologica e molte risorse economiche, che porteranno la realtà virtuale e quella aumentata nella vita di tutti i giorni. Un progetto che va oltre la singola visione aziendale, ma mira a coinvolgere e permeare la collettività, sia negli aspetti del quotidiano, che in quelli lavorativi e dello svago.

I giochi in real time nei migliori casinò live

Meno visionario, ma già alla portata di tutti, il gioco dal vivo in tempo reale nei casinò live online. Una modalità di intrattenimento lanciata già da qualche anno, che sta diventando sempre più popolare. I casinò live online in Italia propongono le sale dal vivo, con veri dealer che interagiscono con i giocatori. È come essere in un casinò tradizionale, avendo però a disposizione i tools tecnologici dei moderni software di gioco.

I primi esperimenti hanno riguardato i classici giochi da casinò. Live roulette, o live blackjack, gestiti da un croupier in carne ed ossa, con i giocatori collegati in diretta streaming da casa. Il successo di questa modalità ha portato allo sviluppo di nuove possibilità, sempre più divertenti.

Aziende come Evolution Gaming e Playtech stanno proponendo nei migliori casinò live online game show tecnologicamente avanzati e appassionanti. Giochi popolari come Chi vuol esser milionario? o adattamenti di classici come Monopoly , permettono di condividere l’ambito del gaming con giocatori fisicamente lontani, ma presenti.

Interazioni umane e strumenti software da utilizzare autonomamente danno a questa esperienza un grado di coinvolgimento mai avuto prima. Si tratta di giochi per i quali serve la maggiore età e l’iscrizione a uno dei casinò live online con licenza per l’Italia. Inutile dire che si può accedere ai casinò live da mobile, ovunque ci si trovi.