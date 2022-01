Rivoli lancia i buoni spesa solidali per sostenere le famiglie in difficoltà

“In un anno ancora difficile e incerto a causa della pandemia sia per le famiglie che per il commercio, l’Amministrazione ha ritenuto importante con questa misura sostenere le famiglie e il piccolo commercio locale. Ci auspichiamo una ampia adesione e collaborazione degli esercizi commerciali. L’adesione per i negozi è completamente gratuita - spiega Paolo Dabbene, assessore al Commercio della Città di Rivoli – In totale l’Amministrazione distribuirà buoni per oltre 70 mila euro che potranno essere spesi in tutti i negozi della nostra città che aderiranno per acquistare qualsiasi prodotto ad eccezione delle spese per alcolici e superalcolici, sigarette e gioco d’azzardo. In questo modo l’iniziativa ha una duplice valenza di sostegno sia per le famiglie che per il piccolo commercio”.