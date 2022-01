Tutti gli eventi in programma nel prossimo fine settimana in Val di Susa

VENERDÌ 21 GENNAIO

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Volevo nascondermi

Nuova edizione della rassegna "Cineclub" al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17). Oggi alle 18:30 e alle 21:15 “Volevo nascondermi”.

AVIGLIANA

Conferenze e convegni

Acqua e clima. Quali scenari futuri per la Valle di Susa? Azioni possibili per mitigare e prevenire...

Nell'ambito del progetto "Mutamenti", alle ore 20.45 al teatro Fassino (via IV Novembre 19), l’associazione Casacomune-aps, in collaborazione con il Comune di Avigliana, con il patrocinio dll'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, propone: "Acqua e clima. Quali scenari futuri per la Valle di Susa? Azioni possibili per mitigare e prevenire..." per cittadini, amministratori e imprenditori, con la partecipazione di Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana.

Introduce l'assessora alle Politiche Ambientali e Agricole del Comune di Avigliana Fiorenza Arisio.

Coordina Mirta Da Pra Pocchiesa - Casa Comune.

L'evento può essere seguito anche in diretta on line su https://www.casacomunelaudatoqui.org. Iscrizione obbligatoria.

GIAGLIONE

Musica e spettacolo

Chantar l'Uvern: Donne e guerre e altre storie di questi tempi

Nell'ambito della XV edizione di “Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese”, alle ore 21.00 - Salone polivalente località Breida "Donne e guerre e altre storie di questi tempi", concerto del "Blu L’Azard" trio. Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse; Marzia Rey: voce, violino; Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori.

VENERDÌ 21, SABATO 22 e DOMENICA 23 GENNAIO

AVIGLIANA

Tempo libero

Presepe meccanico

Presepe meccanico che ogni anno meraviglia grandi e piccini e ripropone i monumenti e gli edifici della città di Avigliana a scala ridotta nell'atrio della chiesa di San Giovanni, piccolo gioiello del centro storico.

Entrata e visita libera fino al 31 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30.

OULX

Mostre

Carnet de Voyage

Al Malaika Café (via Monginevro 41) è allestita l’esposizione "Carnet de Voyage" di Roberta Amprino, una raccolta di acquerelli fatti con il cuore con scorci più o meno conosciuti dell’Alta Valle di Susa. Fino al 31 gennaio.

SALBERTRAND

Mostre

Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Nella Grangia Grande di Eclause (Via Chabrieres 2), la Cantina Alpina ospita la mostra "Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" realizzata dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.

La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese", nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di offrire un riepilogo ragionato delle pitture finora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro affini, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.

Aperta fino al 12 maggio 2022.

SESTRIERE

Mostre

Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade

Nella sede dell'ufficio del turismo in via Pinerolo mostra "Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade". Orario: tutti i giorni con ingresso libero. Orari: 9.30-12.00 e 14.00-17.30.

SABATO 22 GENNAIO

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Sabati Favolosi: L'arcobaleno delle emozioni

La biblioteca civica "Primo Levi" (via IV novembre 19) organizza dalle 10:30 alle 12 i Sabati Favolosi per bambini. Letture e laboratori con Alessandra Biglietti. Oggi in programma "L'arcobaleno delle emozioni".

Prenotazioni in biblioteca, è richiesto il Green Pass per gli over 12: biblioteca@comune.avigliana.to.it - tel. 0119769180.

BARDONECCHIA

Conferenze e convegni

Bardonecchia ai tempi del Traforo: 1857 – 1871

Al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta) alle 17:30 interventi di Walter Re, moderatore della conferenza dal titolo “Bardonecchia ai tempi del Traforo: 1857 – 1871”, e di Edoardo Tripodi, delegato della Federazione Italiana Modellismo Ferroviario, studioso e scrittore di libri sul trasporto ferroviario, dal titolo “C’è anche la Sanità nei 150 anni di vita del Traforo”.

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria all’Ufficio del Turismo di piazza Alcide De Gasperi 1/a o scaricando l’app APPyBARDO (non compatibile con il sistema IOS).

GIAGLIONE

Cultura popolare

Chantar l'uvern: Festa di San Vincenzo

Nell'ambito della XV edizione di “Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese”, festa patronale di San Vincenzo con Le Priore, gli Spadonari, il Bran e la Banda musicale di Giaglione.

SALBERTRAND

Incontri letterari

Chantar l'Uvern: Osso la lupa, uomini e lupi sulle Alpi

Nell'ambito della XV edizione di “Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese”, alle ore 21.00 nella sede del Parco naturale del Gran Bosco "Osso la lupa, uomini e lupi sulle Alpi", presentazione del libro di Matteo Antonio Rubino con la partecipazione di Luca Giunti.

SABATO 22 e DOMENICA 23 GENNAIO

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di ARTECO e JEST. Orari di apertura: fino al 18 aprile, sabato e domenica 15-19.

DOMENICA 23 GENNAIO

CHIOMONTE

Attività per bambini e famiglie

Paesaggi di colore

Alla pinacoteca "G. A. Levis" (via Vittorio Emanuele II 75) "Scoprire Levis in famiglia". Attività laboratoriali per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni a cura di ARTECO. A una breve visita in museo segue un'attività educativa divertente per provare con mano gli strumenti del mestiere dell'artista. Oggi alle 16 "Paesaggi di colore". I colori e i paesaggi dipinti da Giuseppe Augusto Levis su piccole tavolette lignee sono d’ispirazione per i bambini per creare propri paesaggi immaginari, con l’utilizzo di fogli di carta colorata, forbici e colla.

Per partecipare scrivere una mail a prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com con nome e cognome, numero ed età dei bambini.

Cultura popolare

Chantar l'uvern: festa di San Sebastiano

Nell'ambito della XV edizione di “Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese”, festa patronale di San Sebastiano. Messa solenne al mattino; ore 14.30 ballo della Puento con distribuzione bevande e dolciumi per le vie del paese.

GIAGLIONE

Musica e spettacolo

Chantar l'uvern: concerto bandistico

Nell'ambito della XV edizione di “Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese”, alle ore 15 nel salone polivalente (località Breida) concerto della Banda Musicale di Giaglione.