Ozegna: si scontra con un camion, incidente fatale all'autista di un furgone

Incidente mortale questa mattina intorno alle 10 sulla provinciale 53 a Ozegna, nel Canavese. Per cause in fase di accertamento si sono scontrati un furgone Fiat Fiorino e un camion: ha avuto la peggio l'autista del primo mezzo che è morto sul colpo.

Il Fiorino, dopo l'impatto con il camion, è finito nei prati a lato della provinciale. Saranno gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea a chiarire la dinamica del sinistro. Non è escluso che la vittima possa essere stato colto da un malore.

Illeso il conducente del mezzo pesante. La provinciale 53 è stata chiusa al traffico.