L'emergenza coronavirus fa posticipare a febbraio le visite animate a Palazzo Cisterna

A causa dell'incremento dei contagi da Covid-19 su scala locale e regionale, la visita animata a Palazzo Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino, prevista per sabato 22 gennaio viene posticipata a sabato 19 febbraio, sempre alle ore 10.

La necessità di assicurare la tutela dei partecipanti impone un gesto di responsabilità.

Le visite a Palazzo Cisterna sono gratuite con prenotazione obbligatoria a:

urp@cittametropolitana.torino.it o telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 al numero 011-8617100

Per partecipare alla visita occorre:

essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass rafforzato), non è richiesto per i minori di anni 12;

indossare la propria mascherina e igienizzarsi le mani con il gel posto all'ingresso;

mantenere la distanza di almeno 1 metro con gli altri visitatori e il personale di Palazzo.