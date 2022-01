Farian Sabahi al Circolo del Lettori per presentare il suo ultimo libro sullo Yemen

Questo pomeriggio, mercoledì 19 gennaio, alle ore 18 nella sala biblioteca del Circolo dei Lettori, la giornalista e scrittrice Farian Sabahi presenta il suo libro "Storia dello Yemen", edito da Istituto per l’Oriente C. A. Nallino.

Il volume si divide in nove capitoli, in ordine cronologico da fine Ottocento ai giorni nostri, e in alcune schede che si soffermano su tematiche specifiche: la regina di Saba, l’Islam degli Yemeniti, il qāt, la minoranza ebraica, le isole, Pasolini e lo Yemen, la società civile e i diritti umani, la condizione femminile. L’obiettivo è ripercorrere la storia contemporanea dello Yemen con una metodologia multidisciplinare che tenga conto delle relazioni internazionali e degli aspetti economici, demografici e culturali.