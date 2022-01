Regio Metropolitano, rinviato il concerto del 22 gennaio diretto da Fabio Biondi

Il concerto in programma sabato 22 gennaio ore 20.30 all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, per problemi organizzativi non avrà luogo.

Il concerto, con il maestro Fabio Biondi alla direzione di Orchestra e Coro del Teatro Regio e di quattro solisti, è stato rinviato a venerdì 5 agosto 2022, nell’ambito delle manifestazioni estive del Regio Opera Festival.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. È possibile richiedere il rimborso alla Biglietteria da sabato 22 gennaio.

BIGLIETTERIA TEATRO REGIO

Tel. 011.8815.241/242

biglietteria@teatroregio.torino.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato 13-18.30 e domenica 10-14

www.teatroregio.torino.it