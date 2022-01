Salone del Libro 2022: la Regione ospite sarà il Friuli Venezia Giulia

Il Salone Internazionale del Libro di Torino saluta il nuovo anno annunciando il ritorno della presenza della Regione ospite alla 34esima edizione della manifestazione libraria che si svolgerà dal 19 al 23 maggio: il Friuli Venezia Giulia

Nel mese di febbraio partirà inoltre la seconda edizione di Un libro tante scuole, iniziativa ideata per promuovere la lettura nelle scuole attraverso un grande classico della narrativa italiana. Quest’anno è dedicata al romanzo L’Isola di Arturo di Elsa Morante.

Regione ospite Friuli Venezia Giulia

Al confine con Slovenia e Austria, tra mare Adriatico e alte montagne, il Friuli Venezia Giulia vanta un patrimonio culturale ricco e variegato, frutto di secoli di storia e della confluenza di diverse popolazioni e culture. In un ampio spazio incontri ed espositivo appositamente allestito, il Friuli Venezia Giulia si aprirà ai visitatori per raccontare le ricchezze culturali, storiche e artistiche che rendono unico il territorio, attraverso una serie di dialoghi, appuntamenti e presentazioni di iniziative e progetti che animano la vita culturale.

"Che il Friuli Venezia Giulia sia Regione ospite del Salone del Libro di Torino – dichiara il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – è un lustro e un vanto. Vediamo riconosciuta la diffusione record della lettura nella nostra popolazione: oltre la metà dei nostri corregionali ha letto almeno un libro nel 2020, valore più alto di dieci punti rispetto alla media nazionale".

Un libro tante scuole con L’isola di Arturo di Elsa Morante

Il progetto di lettura condivisa ha l’obiettivo di riunire attorno alla lettura di un grande classico studenti di tutta Italia. Un modo per stimolare un confronto sulla comprensione di sé e del nostro tempo attraverso la lettura di romanzi diventati punti di riferimento della narrativa italiana.

Nel 2021, per la prima edizione, realizzata in collaborazione con Bompiani, è stato scelto il romanzo La Peste di Albert Camus.

La seconda edizione, che vede la collaborazione della casa editrice Einaudi, avrà come protagonista un altro grande classico italiano, tra i romanzi più importanti del secondo Novecento: L’isola di Arturo di Elsa Morante, prima donna a vincere il Premio Strega nel 1957. L’opera costruisce un fitto dialogo tra l’uomo e il paesaggio, che intreccia due poli insieme concettuali e narrativi: da una parte Arturo e il suo sguardo di ragazzino su ciò che lo circonda, dall’altra un’isola selvaggia in cui la natura detta i tempi delle esperienze di crescita, facendo diventare l’esplorazione strumento privilegiato di formazione. La scelta de L’isola di Arturo vuole essere anche un modo per celebrare Procida Capitale Italiana della Cultura nel 2022.

Sei autori e autrici, attraverso un viaggio in sei tappe sonore del podcast realizzato in collaborazione con Chora Media, racconteranno Elsa Morante e la sua opera. Gli stessi autori saranno successivamente protagonisti di appuntamenti in presenza con le scuole nelle sedi delle Gallerie d’Italia, musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Vicenza e Torino. Gli audio dei podcast saranno resi disponibili a tutti sulla piattaforma SalTo+ e su tutte le piattaforme gratuite, sulla scia degli episodi del podcast dell’edizione precedente Il Salone presenta Albert Camus, che hanno raggiunto oltre 25.000 persone.

Per aderire a Un libro tante scuole, le scuole dovranno candidarsi su SalTo+ a partire dal 5 febbraio.

Nel mese di febbraio saranno resi noti tutti i dettagli del progetto, le date e i protagonisti delle tappe.