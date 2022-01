Concertino dal balconcino, artisti denunciano: "Kerosene nella nostra cantina"

"Questa volta si è superato il limite, qualcuno nella notte ha cosparso una consistente quantità di combustibile al kerosene altamente infiammabile nella nostra cantina che si trova esattamente sotto la casa e dove teniamo tutte le cose in attesa della fine dei lavori. L'ha fatto attraverso la grata che funge come unica presa d'aria. E poi ha lasciato la tanica vuota lì. Come a dire: ci siamo capiti o devo tornare?”.

A denunciarlo sono Maksim Castan e Daria Spada, ideatori del Concertino dal balconcino, storico appuntamento domenicale al Quadrilatero. “É intervenuta la polizia - aggiungono gli artisti - hanno sequestrato la tanica da 20 litri, fatto foto e messo in sicurezza la cantina. Oggi abbiamo depositato una denuncia formale contro ignoti e abbiamo fornito, come ci hanno chiesto, i nomi dei possibili sospetti”.