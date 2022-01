Al Cinema Massimo, il docu film "Se ho vinto, se ho perso" sulla band Kina

In occasione dell’acquisizione a catalogo di Se ho vinto, se ho perso (2020, 78’) di Gian Luca Rossi, Streeen, la piattaforma streaming dedicata al cinema indipendente e d’autore, e Seeyousound, primo festival a tematica musicale in Italia la cui 8a edizione si terrà dal 18 al 24 febbraio a Torino, portano in sala il film sull’epopea della band aostana dei Kina.

Appuntamento sabato 22 gennaio ore 21 al Cinema Massimo MNC di Torino (Via Verdi 18) alla presenza del regista e dei protagonisti Sergio Milani e Alberto Ventrella .