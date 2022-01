Emergenza climatica, nuova azione di Extinction Rebellion davanti al Palazzo della Regione

"Il vostro silenzio, la nostra estinzione": con questi cartelli, uniti a slogan e canzoni, gli attivisti di Extinction Rebellion Torino hanno pacificamente "circondato" l'ingresso principale del Palazzo della Regione in piazza Castello. Al suo interno era in corso, contemporaneamente, la cerimonia di firma della "Convenzione per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche" con la presenza del governatore Alberto Cirio.

La richiesta è quella di indire un Consiglio Regionale aperto con la partecipazione dei movimenti: "La Regione - spiegano i manifestanti - avrebbe il potere per intervenire ma non fa nulla, ci sentiamo inascoltati: queste persone si sono fatte eleggere ma non si assumono le proprie responsabilità, chiediamo un confronto affinché le iniziative sulla carta si trasformino in fatti concreti". In piazza era presente anche Ruggero, attivista in sciopero della fame da 5 giorni: "Continuerò - afferma - fino a quando il Consiglio aperto non verrà convocato".