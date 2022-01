Embraco, Lo Russo: "Occorre una profonda riflessione e una decisa azione legislativa"

Finisce oggi la cassa integrazione per i 377 lavoratori dell'ex Embraco e il sindaco Stefano Lo Russo esprime l'amarezza per la fine di questa storia iniziata nel 2017, con la delocalizzazione della produzione Whirlpool in Slovacchia, e per cui purtroppo non si è trovato un lieto fine.

"Una vicenda tanto emblematica quanto drammatica per diversi aspetti - scrive nel post su facebook il primo cittadino di Torino - Il primo è senz’altro quello umano dei lavoratori che hanno atteso, e sperato, per anni una soluzione che non fosse un ammortizzatore sociale ma che costruisse una prospettiva di lavoro. E su questo non si è fatto abbastanza. E poi, va detto senza ambiguità: c’è bisogno di norme a tutela della produzione italiana e di contrasto alle delocalizzazioni.