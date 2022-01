Episodi di violenza e disturbo della quiete: chiuso per quindici giorni circolo privato di via Cigna

Il Questore di Torino ha sospeso l’attività di un circolo privato in via Cigna.

Lo scorso mercoledì, in occasione di un controllo amministrativo effettuato da personale della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, il presidente del circolo era stato sanzionato per aver violato la normativa contro la diffusione del COVID 19 e contestualmente denunciato. Il locale era stato chiuso per 5 giorni.

Durante il medesimo controllo, gli operatori di polizia avevano, inoltre, riscontrato che il circolo aveva consentito l’accesso al pubblico a persone non iscritte nel registro dei soci e di fatto apriva al pubblico un locale di intrattenimento in assenza della prescritta autorizzazione: in merito, il presidente era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per aver aperto al pubblico un locale di intrattenimento senza averne titolo, consentendo l’accesso al circolo a persone non socie.

Il controllo è scaturito a seguito di diverse segnalazione relative al disturbo alla quiete pubblica nonchè a seguito di fatti delittuosi, piuttosto gravi, occorsi all’inizio di questo anno e nel mese di novembre 2021, che hanno coinvolto gli avventori del locale, anche a causa del consumo eccessivo di bevande alcooliche.

Tenuto conto del continuo abuso di sostanze alcoliche, del verificarsi di gravi episodi di violenza e di disturbo alla quiete pubblica e decoro degli spazi urbani, il Questore ha ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei consociati e degli avventori, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico; pertanto, ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo che rimarrà, dunque, chiuso per 15 giorni a decorrere dalla giornata di ieri.