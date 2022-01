Morte bianca nel torinese. A perdere la vita in un incidente sul lavoro questa mattina è stato un operaio dell’azienda Silca, l’azienda di stampaggio che ha sede a Busano in via Rivara.

L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, ha perso la vita mentre stava lavorando a una sabbiatrice.

A dare l’allarme sono stati i suoi stessi colleghi.

In corso gli accertamenti dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.