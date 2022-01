Migliori zone di Torino dove comprare casa

Comprare casa è il sogno della vita di tantissime persone. Nel momento in cui lo si chiama in causa e si prende in considerazione una città come Torino, sono tantissimi gli aspetti sui quali soffermarsi. Parliamo infatti di un centro urbano a dir poco speciale, polo industriale con una storia secolare alle spalle e punto di riferimento per tantissimi luoghi ed eventi culturali. Come non ricordare poi la vicinanza con Milano? Non c’è che dire: sono numerosi i motivi per cui può valere la pena acquistare casa nel capoluogo piemontese e se cerchi un appartamento a Torino, lo trovi a questo link .

A questo punto, è naturale chiedersi quali siano le zone dove vale la pena acquistare. Se ti stai ponendo domande in merito, non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo.

Centro storico

Il centro storico di Torino è senza dubbio da valutare nel momento in cui si cerca casa da acquistare. Quando si parla di questa zona della città, si inquadra un’area urbana signorile, caratterizzata dalla presenza di numerosi palazzi barocchi, ma anche di edifici che ospitano soluzioni abitative di metratura contenuta, ideali sia per gli studenti, sia per chi ha iniziato da poco la propria vita autonoma e vuole partire da una casa non grandissima.

Quando si spende al metro quadro? Dipende da diversi fattori. Giusto per fare un esempio - e per dare qualche numero - ricordiamo che il centralissimo Corso Francia ha una media di prezzo pari a circa 2.123 euro al metro quadro.

San Salvario

Anche la zona del celebre Parco del Valentino, ossia il quartiere di San Salvario, è interessante da considerare nel momento in cui si parla di dove comprare casa a Torino. Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, ci aggiriamo più o meno sulle stesse cifre del centro storico.

La Crocetta

Una casa in un quartiere prestigioso è un investimento che ritorna senza dubbio! Nelle situazioni in cui si punta ad acquistare a Torino e si ha intenzione di fare centro, si può valutare la zona della Crocetta. Ci troviamo poco lontano dal nucleo del centro storico, in un’area della città nota in tutto il mondo per i suoi meravigliosi edifici liberty.

Quando la si chiama in causa, è doveroso citare anche la facoltà la sede del Politecnico, un polo universitario famoso non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Non c’è che dire: i vantaggi per chi cerca casa e vuole il massimo del comfort sono innumerevoli. Per quanto riguarda i prezzi, ci aggiriamo tra i 2.900 e i 3.500 euro al metro quadro.

Vanchiglia

Eccoci a parlare di un quartiere che, negli ultimi anni, sta riscuotendo un grande successo tra chi vuole comprare casa a Torino. Tra gli aspetti che lo rendono apprezzato rientra senza dubbio la posizione strategica. Ci troviamo infatti a poca distanza dal centro storico del capoluogo piemontese. Si tratta di un quartiere movimentato, particolarmente eclettico e caratterizzato da un’ampia presenza di giovani. Qui, infatti, ha sede il Campus Einaudi, uno dei poli universitari della città.

Grazie ai numerosi viali alberati, è considerata una zona perfetta per le famiglie che, molto spesso, hanno la necessità di passare del tempo all’aria aperta con i loro piccoli.

Cosa dire del prezzo? Che per comprare casa si deve tenere in conto un investimento di circa 1.900 euro al metro quadro

Nizza e Lingotto

Concludiamo parlando dei quartieri Nizza e Lingotto. Spesso preceduti da una fama poco piacevole per via del loro essere considerati spesso dei rioni dormitorio, sono l’ideale per chi ha un budget contenuto ma l’interesse nell’acquistare in una zona caratterizzata dalla presenza di diversi servizi pubblici. Collegati al resto della città tramite la metro, hanno case che, in media, costano 1.500/1.700 euro al metro quadro.