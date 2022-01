Buio in sala, a Torino l'anteprima nazionale di "...e tutto il buio che c'è intorno"

Sarà proiettato in anteprima nazionale al Cinema Massimo di Torino '...e tutto il buio che c'è intorno', il nuovo film di Pupi Oggiano, quarto dell'esalogia iniziata con 'La paura trema contro' e proseguita con 'Ancora pochi passi' e 'Nel ventre dell'enigma'. Alla conclusione dell'esalogia sarà rivelata la concezione di cinema di genere del regista Pupi Oggiano.

L'appuntamento è per domenica 6 febbraio alle 21 in Sala Cabiria, la sala principale del Cinema Massimo – Museo Nazionale del Cinema di Torino. I biglietti sono già in vendita online sul sito del cinema.

Scritto dallo stesso Oggiano con Antonio Tentori e Gabriele Farina, "...e tutto il buio che c'è intorno" vede protagonisti principali Diego Casale, Tita Giunta, Manuela Marascio, Maurizio Carlini e Anna Panero. Con loro ci sono Alis D'Amico, Silvia Barattini, Osmar Santucho e Silvia Ugazio, con la partecipazione speciale di Ilenia Speranza. Tutti i protagonisti, insieme al gufo Senape, saranno presenti in sala alla proiezione per incontrare il pubblico.

Tre sorelle ed un fratello vivono reclusi in una grande casa. Con loro c'è l'anziano padre, che non esce mai dalla sua stanza. Qualcosa o qualcuno minaccia dall'esterno la famiglia e forse l'intero pianeta. Là fuori, nel mondo, qualcosa sta accadendo. Una favola nera in cui nulla è ciò che sembra e che non mancherà di sorprendervi.

Il cast comprende anche Omar Vestri, Alice Campagna, Caterina Vormstein, Ilaria Monfardini, Athena Privitera, Maurizio Terenzi, Massimo Sacco e Chiara Di Ponto. Il film è stato girato tra Carignano, Torino, Nichelino e Avigliana.

Il giorno della prima cinematografica sarà disponibile in un'edizione speciale e limitata anche la novelization scritta da Corrado Artale e pubblicata da Buendia Books, che uscirà poi nella sua versione tradizionale a maggio.