Concerto per il Giorno della Memoria alla Reggia di Venaria

In poche altre pagine nella storia della musica si condensano serie di stati d’animo, di situazioni narrative, di evoluzioni quasi pittoriche così varie ed intense come nel quintetto d’archi di Franz Schubert D 956. Scritto nelle ultime settimane di vita e pubblicato postumo solo molto anni dopo, il monumentale lavoro è una summa dell’arte compositiva schubertiana ma anche un testamento in musica della cultura europea. È con questo capolavoro musicale che giovedì 27 gennaio alle ore 18 La Venaria Reale celebra il Giorno della Memoria, all’interno degli spazi barocchi della Sala di Diana.

In apertura, quasi scolpito, declamato, il Kaddish di Maurice Ravel rivisitato da Edoardo Dadone e proposto in prima esecuzione al violoncello solo. Un brano struggente ma composto, rigoroso, che in poche righe penetra in profondità e consegna un messaggio universale ed inequivocabile di devozione e condivisione.

Interpreti del concerto saranno il violoncellista Claudio Pasceri ed un gruppo di musicisti di grande valore come Adrian Pinzaru, Sara Mazzarotto, Lara Albesano e Lorenzo Guida.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. L’entrata sarà consentita solo se in possesso di Super Green Pass e con mascherina FFP2.

Per ulteriori informazioni: www.lavenaria.it