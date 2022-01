Motrice con gas metano a fuoco in galleria: incendio sulla Torino-Bardonecchia [FOTO]

Alle 18.20 di ieri pomeriggio numerose squadre del comando di Torino sono intervenute nella galleria "Cels" dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia per l'incendio di una motrice. Sul posto le squadre 91 Susa, i volontari di Oulx, il carro autoprotettori di Susa e l'autobotte di Borgone.

Anche Il nucleo NBCR ha operato per mettere in sicurezza i serbatoi di gas metano liquido usato come combustibile della motrice. L'autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia Stradale, il 118, e la squadra antincendio della SITAF.

La messa in sicurezza è avvenuta in un piazzale dell'autostrada andando ad inertizzare i due serbatoi da circa 400 litri l’uno. L’incendio dell’automezzo pesante è stato spento alle ore 01:05, sull’A32, nel tratto tra Susa e Bardonecchia.