Noleggio auto a lungo termine: cos'è e come funziona

Avere un'automobile, oggi, non è più considerato un lusso, ma una comodità di cui tutti (o quasi) i lavoratori e i privati cittadini possono fruire. Ma acquistare un’automobile non è più l’unica opzione per sfruttare i vantaggi legati ad un veicolo.

Tra le varie formule alternative per avvalersi di tutti i benefici di un’automobile, senza però caricarsi di tutti i relativi costi che concerne, esiste quella del noleggio auto a lungo termine, considerata un passo in avanti verso il futuro della mobilità.

In questo articolo ci occuperemo di spiegare come funziona e quali sono sia i vantaggi che i requisiti necessari del noleggio auto a lungo termine.

Come funziona il noleggio auto a lungo termine

Le compagnie che si occupano di autonoleggio si rivolgono sia alle aziende, che ai liberi professionisti che anche ai privati cittadini. Soluzioni come quelle presenti su https://www.leaseplan.com/it-it/ sono infatti alla portata di tutti in quanto offrono differenti tipi di contratti di noleggio a seconda delle proprie esigenze personali o aziendali.

Il funzionamento di questo tipo di servizio è molto semplice: il fruitore dell’automobile e l’azienda di autonoleggio firmano entrambi un contratto stipulato per soddisfare tutte le necessità del cliente. Quest’ultimo si impegna a pagare un canone mensile all’interno del quale, oltre chiaramente all’utilizzo dell’automobile, sono compresi tutta una serie di servizi offerti dall’azienda.

Tra questi troviamo:

il bollo auto

la manutenzione ordinaria

la manutenzione straordinaria

assistenza 24 ore

una vettura sostitutiva in caso di sinistro stradale

I vantaggi del noleggio auto a lungo termine

Aziende e liberi professionisti utilizzano il servizio di noleggio auto a lungo termine già da diverso tempo, ammortizzando i costi del canone grazie alla detrazione fiscale.

Anche per i privati cittadini, però, i vantaggi del noleggio a lungo termine non sono di certo irrilevanti. Tra questi è possibile trovare:

la possibilità di contratto flessibile

non ci sono anticipi sul costo iniziale dell’auto

contratti di noleggio caratterizzati da un costo fisso che comprende un numero di servizi, dall’assicurazione fino all’assistenza 24 ore.

l’abbattimento di alcuni ostacoli burocratici come ad esempio il passaggio di proprietà o il cambio della targa

la vettura è sempre una vettura nuova al massimo delle sue funzionalità

in caso di eventuali incidenti, è direttamente la compagnia di noleggio che si incarica di risolvere tutte le pratiche del caso. Viene inoltre fornita un'auto sostitutiva ai fini di garantire sempre la mobilità.

Quali sono i requisiti necessari per il noleggio a lungo termine

Quelli che seguono sono i requisiti necessari ai privati cittadini per poter noleggiare un’auto a lungo termine: