Due spettacoli speciali alla Casa del Teatro per onorare il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria la Casa del Teatro presenta due spettacoli speciali:

giovedì 27 gennaio, ore 10, per le scuole DUE SCARPE IN DUE di “Progetto Memoria”/Theater na de Dam Italia (Torino) - Olanda (Amsterdam), di Antonio Bertusi, Thea Dellavalle, Sara Giampaolo.

Spettacolo gratuito in diretta streaming dalla Casa del Teatro. Info ai numeri 011/19740287 - 328/2291796 - scuole@fondazionetrg.it

sabato 29 gennaio, ore 20.45 e domenica 30 gennaio ore 16.30 nella sala grande della Casa del Teatro va in scena lo spettacolo LUCE26692 di LiberamenteUnico, creazione e regia di Barbara Altissimo, drammaturgia Emanuela Currao, musiche originali Didie Caria.

Uno spettacolo, per giovani e adulti, che traspone le memorie di Elena Recanati - torinese classe 1922, ebrea, deportata, sopravvissuta e testimone - in una grande storia d’amore che si intreccia con le indelebili vicende storiche. Un amore testimoniato e tramandato in modo così prezioso e vitale, da farne