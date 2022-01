Giorno della memoria, Lo Russo: "Memoria collettiva da trasmettere alle nuove generazioni"

"Fare memoria è una forma di resistenza contro quella 'banalità del male' che tanto ha segnato il secolo scorso del nostro continente. Il compito che abbiamo tutti, istituzioni e società civile, è quello di rendere la memoria parte del nostro presente". A dirlo il sindaco Stefano Lo Russo, alla cerimonia di consegna delle medaglie d'onore conferite dal presidente della Repubblica.

"Memoria collettiva di tutti"

"Non deve essere solo rievocazione storica, deve diventare parte della memoria collettiva di tutte e tutti - ha sottolineato Lo Russo, facendo riferimento alla Giornata della memoria, che si celebra domani - Purtroppo spesso non è così e cerimonie come questa, o come la Giornata della Memoria, sono occasioni necessarie per ricordare le pagine che hanno segnato la storia della nostra Repubblica".

"Voi - ha proseguito, rivolgendosi agli insigniti - siete testimoni di un periodo che ha segnato il popolo italiano, la riconquista e la riscoperta della libertà, che rimane ancora oggi il bene supremo della nostra nazione, che dà un senso alla vostra vita, che vi consente di sperare nel vostro avvenire, la libertà, in cui oggi tutti ci riconosciamo e che unisce tutti".

"Trasmettere insegnamenti alla generazioni future"

Lo Russo ha concluso sottolineando che "la responsabilità che sento come sindaco di Torino è trasmettere alle generazioni future la memoria di quel che accadde, perché con una piena consapevolezza di quel che è stato possiamo continuare a contrastare ogni forma, purtroppo ancora presenti, di antisemitismo, xenofobia, razzismo, violenza e intolleranza".