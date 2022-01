No vax in azione all'hub di Caselle. Due persone, che si erano messe in coda come normali utenti in attesa del proprio turno, hanno invece cercato di rallentare l'operato dei medici impegnati al centro vaccinale dell'aeroporto.

Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, martedì 25 gennaio, fino a quando, dopo circa un'ora, la polizia è intervenuta, su richiesta dei sanitari, identificando e fermando le due persone, una residente a Chieri e l'altra a Rivoli.