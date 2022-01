Incendio al centro di accoglienza di viale Thovez: evacuate un’ottantina di persone

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti stamattina, poco prima delle 7.30, al civico 45 di viale Thovez, dove ha sede un centro d’accoglienza per migranti. Le fiamme, di lieve entità, si sono sviluppate nel magazzino dell’edificio, mentre il fumo ha raggiunto i locali sovrastanti dove alloggiano i migranti, un’ottantina circa, che sono stati evacuati.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme, spente in tempo breve, avrebbero interessato del materiale accatastato in una magazzino al pianterreno. Il fumo ha poi invaso le camerate al piano superiore. Non risultano intossicati o feriti.