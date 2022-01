"Caro Fabrizio, ti racconto e se domani?" La nuova edizione del concorso e il prossimo sbarco in Liguria

L’ottava edizione del concorso letterario istituito dall’Associazione “Cercando Fabrizio e…” si intitola “Caro Fabrizio, ti racconto e se domani?” ed è come sempre aperta a chiunque voglia esprimere e imprimere su carta un ricordo in forma scritta o illustrata. La data di scadenza per far pervenire i racconti è il 30 aprile 2022 (farà fede la data dell’e-mail). Il concorso è intitolato a Fabrizio Catalano ed è dedicato a chi lo ha conosciuto e a chi, pur non conoscendolo, ne è diventato amico grazie al racconto e alle testimonianze della sua storia. Per scaricare il bando completo www.fabriziocatalano.it.

Quante volte ci siamo fermati a pensare al domani, alle sorprese che potrebbe riservarci un nuovo giorno? “E se domani le auto volassero? E se domani il sole scomparisse, il cielo diventasse rosa o scoprissimo un altro universo? E se domani facessi un viaggio, realizzassi un sogno o vincessi la lotteria?” O ancora “E se domani la cura fosse un abbraccio? E se domani incontrassi Fabrizio?” Non importa se il tuo domani sia pieno di fantasia, di magia o estremamente reale, quel che conta è raccontarlo e illustrarlo dedicandolo a Fabrizio, che vive il futuro insieme a noi aiutandoci ad affrontarlo. Nei testi e nelle illustrazioni è possibile includere Fabrizio come “protagonista”, come personaggio o scegliere di coinvolgerlo anche come semplice ascoltatore, perché ancora una volta il concorso è intitolato a lui, ma è dedicato contemporaneamente a chi lo ha conosciuto e a chi non lo ha mai incontrato e ha imparato a conoscerlo attraverso il racconto o le testimonianze della sua storia.