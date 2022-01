Venaria, prorogata al 4 febbraio la scadenza delle candidature per il progetto "Mettiti alla guida del tuo futuro"

La Città di Venaria Reale, nell'ambito del protocollo d'intesa per l'occupazione firmato il 3 giugno 2021 con il Gruppo Vergero e l'Agenzia Piemonte Lavoro, ha patrocinato l'innovativo progetto "Mettiti alla guida del tuo futuro", modello virtuoso di cooperazione fra sistema pubblico e privato.

In vista del nuovo insediamento produttivo sul territorio venariese del polo strategico del Gruppo Vergero - insieme di società attive nel settore dei servizi di gestione ambientale per l’industria e l’agricoltura fortemente orientate alla sostenibilità - si apre questa importante opportunità rivolta ai giovani che, anche senza esperienza, abbiano voglia d'intraprendere una carriera professionale all'interno del campo della logistica, come autisti di mezzi pesanti per il trasporto di rifiuti industriali.

Il progetto formativo e occupazionale

Il percorso di formazione, interamente finanziato dal Gruppo Vergero attraverso una borsa di studio, è finalizzato:

all'acquisizione delle patenti C + E (abilitanti alla guida dei mezzi pesanti)

all'ottenimento della Carta di Qualificazione del Conducente - CQC e del Patentino di Abilitazione Professionale per il Trasporto di Merci Pericolose - ADR all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'inserimento lavorativo, al termine del corso, prevede l'affiancamento a esperti autisti aziendali al fine di perfezionare la guida di un mezzo pesante, la sua manutenzione, il controllo delle condizioni del veicolo, delle sue attrezzature e dei dispositivi in dotazione.

Il termine di presentazione delle candidature è stato prorogato dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

È possibile conoscere i requisiti di partecipazione e i dettagli della posizione lavorativa sul portale IOLAVORO Virtual, inviando la propria candidatura online entro venerdì 4 febbraio 2022.

Il processo di selezione sarà condotto in sinergia tra Agenzia Piemonte Lavoro (Centro per l'impiego di Venaria Reale e servizio specialistico Alte professionalità e grandi reclutamenti) e Gruppo Vergero.

Ulteriori informazioni: https://www.comune.venariareale.to.it/it/news/progetto-mettiti-alla-guida-del-tuo-futuro