Il sindaco di Nichelino Tolardo positivo al Covid: "Sto bene, sono asintomatico"

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, a seguito di un tampone di controllo periodico effettuato questa mattina, giovedì 27 gennaio 2022, è risultato positivo al Covid: essendo asintomatico, ha deciso di proseguire comunque il suo impegno per la città: "Mi sento bene e non manifesto sintomi, perciò voglio rassicurare tutti i cittadini che continuerò a lavorare da remoto per la nostra Nichelino con il supporto della mia squadra".

"Grazie alla vaccinazione evitate conseguenze gravi"

"Nonostante l’attenzione da me sempre prestata, purtroppo non sono riuscito a scongiurare il contagio. Tuttavia, con certezza dico che l’essermi vaccinato non solo mi ha permesso di non avere gravi reazioni all’infezione, ma mi ha consentito di non sviluppare sintomi: perché il vaccino è l’unico strumento a nostra disposizione per ridurre notevolmente la sintomatologia o, addirittura, per salvare la vita nei casi più gravi", ha aggiunto il sindaco (e medico di base) di Nichelino.

"L'importanza di mascherine e distanziamento"

"In questo momento, nel quale la trasmissibilità del virus è molto elevata, non dobbiamo mai sottovalutare l’importanza fondamentale che hanno sia vaccinazione sia l’utilizzo corretto della mascherina. Solo così potremo superare la pandemia e appropriarci nuovamente della normalità", ha concluso Tolardo.