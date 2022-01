UniTo e Scienze Gastronomiche: 5 anni per risolvere il rebus della transizione ecologica

Se il cibo è tradizione, quello tra Università di Torino e Università di Scienze Gastronomiche è un matrimonio naturale. Ecco perché i due atenei hanno scelto di siglare un accordo che unisca le forze per ricerca, didattica e alta formazione su temi di sostenibilità e obiettivi green internazionali. L'obiettivo sarà formare insieme nei prossimi 5 anni professionisti specializzati in transizione ecologica.

"Siamo un'università maggiorenne, ma ancora giovane. E nonostante questo siamo già al centro di una grande comunità composta da studenti, docenti e partner strategici, oltre ad avere grandi legami internazionali, anche grande a Slow food e Terra madre", commenta il rettore dell'Università di scienze gastronomiche di Pollenza, Bartolomeo Biolatti. "Ecco perché non è una novità per noi parlare di resilienza e di sostenibilità ambientale, costruendo anche percorsi formativi nuovi. Cibo vuol dire ambiente, ma anche giustizia sociale e non solo. Finora abbiamo laureato già 3000 gastronomi e più della metà sono stranieri, operando in 95 Paesi nel mondo".