Aggressioni al Duomo, il ventunenne torinese risponde ai pm: "Non ho commesso violenze"

Ha ammesso di essere andato a Milano in Piazza Duomo la sera dello scorso Capodanno, ma ha anche detto di non aver partecipato ad alcuna violenza. E' questa, in sintesi, la versione di Abdallah Bouguedra, ventunenne di Torino in carcere dal 12 gennaio con l'accusa di rapina e violenza sessuale di gruppo, oggi interrogato dai titolari delle indagini sulle aggressioni e abusi di almeno 11 vittime in cinque episodi distinti avvenuti nella notte tra il 31 dicembre il primo gennaio a Milano.

All'indomani del fermo, il giovane si era avvalso della facoltà di non rispondere. Questa volta ha invece chiarito la sua posizione spiegando di aver girovagato con amici torinesi in piazza Duomo: "C'era molto caos, tanta gente e petardi che scoppiavano", ha raccontato. Lui ha detto ci essere lì ma di non aver fatto nulla. A un certo punto si sarebbe reso conto che c'era movimento e ha visto un gruppo di giovani che scappavano mentre la polizia li inseguiva.

I legali del giovane hanno chiesto di vedere i video acquisiti dalle telecamere della zona per dimostrare che il loro assistito non ha preso parte alle violenze. Per questo è stata chiesta la revoca della misura cautelare al tribunale del Riesame.