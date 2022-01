Decathlon riapre a poco meno di cinque mesi dall'incendio di piazza Carlo Felice

“ Questo punto di riferimento per gli sportivi ha visto la luce oltre 4 anni fa, con i suoi 1300 mq di offerta per prodotti e servizi dedicati allo sport, divisi su due livelli ”. Così esordisce Max Bosio , Store Leader del punto vendita. “Il periodo di inattività su questa superficie ci ha permesso di attivarci su un vero e proprio relooking degli spazi, immaginando e concretizzando una nuova e più moderna esperienza d’acquisto. Abbiamo quindi predisposto un cambio di layout all’ingresso del negozio e negli spazi di accoglienza. Abbiamo implementato una comunicazione in store più diretta ed utile al cliente e allo sportivo, spingendo su servizi omnicanali strategici per l’Azienda e per la città di Torino ”.

Nei mesi di lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dell’immobile interessato da un incendio, Decathlon ha aperto un temporary store in piazza C.L.N, su una superficie di 50 mq e con un’offerta on line per oltre 80 discipline sportive. Fabrizio Sormani, Area Leader: “La risposta degli sportivi e sportive del territorio di Torino è stata entusiasmante: il piccolo punto di contatto, aperto 7 giorni su 7, ha soddisfatto le nostre aspettative, insieme agli altri 5 negozi del territorio (Grugliasco, Venaria, Settimo, Moncalieri e il Contact Point del Lingotto) in termini di continuità della nostra mission: rendere accessibile i benefici e i vantaggi dello sport nel territorio. Segno importante che non si affievolisce l’interesse dei cittadini torinesi per lo sport e per il benessere che ne consegue, nonostante il periodo di incertezze e le altalenanti fortune sulle possibilità di pratica".