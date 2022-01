Incendio di piazza Carlo Felice, Decathlon e Scarpe & Scarpe verso la riapertura

Presumibilmente i due negozi, che occupano una decina di vetrine al pianterreno, dovrebbero ritirare su le serrande tra l'inizio di gennaio e la fine di febbraio, dopo oltre quattro mesi e mezzo di chiusura. A rallentare la ripresa delle due attività commerciali, a differenza di altre che sono già operative, alcune problematiche legate in particolare agli impianti elettrici.

Al momento sono in corso le verifiche da parte della proprietà dell'immobile, alla luce anche dei risarcimenti dell'assicurazione. Quando quest'ultima dirà che gli accertamenti sono completi, così come presenti tutte le certificazioni, la Città procederà a fare nuovi sopralluoghi e dare il via libera ad una parziale agibilità degli alloggi con un'ordinanza.

Al momento sono centinaia gli sfollati: in questi mesi hanno riaperto solo i negozi al pianterreno, in primis la farmacia Carlo Felice e la cioccolateria Giordano. Il 10 novembre scorso è stata la volta d Make Up Studio, Orlo Express ed Equipe Parrucchieri e di quattro uffici.