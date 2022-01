A Stupinigi Sonic Park l'unica data italiana di Godspeed You! Black Emperor

Il nuovo annuncio di Stupinigi Sonic Park è un viaggio nello stile e negli ingredienti potenti della musica dei canadesi Godspeed You! Black Emperor nell’unica data italiana del tour europeo dell’estate 2022.



Il 13 luglio il Parco della Palazzina di Caccia, residenza sabauda del Comune di Nichelino, si trasformerà in un tempio del post rock dove chitarre, archi e ritmiche disegnano vere e proprie sinfonie contemporanee.

Al centro del concerto il settimo e ultimo disco G_d’s Pee at State’s End! ovvero una dolente colonna sonora per i nostri tempi, come suggerisce lo spirito eretico del titolo. Potenza e grinta che si mescolano a slanci melodici, contrappunti di violini e linee di basso per una delle versioni più elegiache e devastanti di una delle band iconiche del nostro tempo.

Atmosfere struggenti, orchestrazioni intrise di rumore, droni, crescendo ipnotici di swingtime, torri di suoni distorti promettono di ritrovare, dopo una carriera di venticinque anni, una band vitale, commovente e implacabile.



Aprirà il concerto il trio torinese Stearica, da tempo lontano da un grande palcoscenico come quello del Stupinigi Sonic Park e quindi attesissimo dai molti fan della band di Davide, Francesco e Luca che fra droni, noise, psych e shoegaze si è sempre mosso agilmente e con grandi riscontri non solo a livello italiano. La musica e la storia degli Stearica, poi, incrociano quella di Reverse Agency che organizza il grande festival della Palazzina di Caccia di Stupinigi e che proprio sulle strade del post rock ha mosso i primi passi professionali nel mondo della musica.