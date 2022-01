Pentenero: "Rammarico per gli incidenti di oggi. il diritto a manifestare va salvaguardato, ma nel rispetto delle misure anti-Covid"

A commento degli scontri avvenuti questa mattina tra studenti e forze dell'ordine, l'assessora comunale con delega alla Sicurezza e al Lavoro, Gianna Pentenero, sottolinea che "vi è rammarico per gli incidenti di oggi. Il diritto a manifestare, protestare, esprimere le proprie opinioni deve sempre e in ogni caso reso possibile. Tuttavia, questo deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e delle misure necessariamente adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid 19".

"La libertà di espressione deve sempre essere certamente salvaguardata e - aggiunge Pentenero - oggi ciò non può che avvenire in modalità che, considerando la persistenza della pandemia che sta portando ancora molti problemi alla nostra comunità, non possano creare pericoli per l'incolumità e la salute pubblica".