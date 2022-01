"The wall od Shadows" è la proiezione di chiusura della rassegna "La montagna al cinema"

Per lo più dal 7 al 9 febbraio, nelle sale di diverse regioni italiane, come appuntamento di chiusura della rassegna “La montagna al cinema. Straordinarie imprese da rivivere insieme”, proposta dalla casa di distribuzione cinematografica Mescalito Film e focalizzata sul rapporto fra la settima arte e la montagna, verrà proiettato “The Wall of Shadows” di Eliza Kubarska che fotografa il misurarsi con un tabù di una famiglia di Sherpa che, per guadagnare i soldi necessari all’istruzione del figlio, affronta la parete est di una delle montagne più sacre, Kumbhakarna, mai scalata prima.

Quando una famiglia di Sherpa viene avvicinata da un gruppo di scalatori, per accompagnarli in un trekking fino alla parete est del Kumbhakarna in Nepal, mai conquistata, si trova di fronte a un dilemma. La vetta, considerata più impegnativa del Monte Everest, nella religione locale del Kirant è considerata una montagna sacra che non deve essere scalata. Il padre vuole guadagnare con la spedizione il denaro necessario all’educazione del figlio. La madre, invece, è contraria alla scalata ma, per rendere possibile il sogno del figlio di diventare medico, alla fine accetta di guidare i tre stranieri sulla montagna.

“The Wall of Shadows” sarà proiettato in Piemonte nelle seguenti sale nelle giornate che vanno dal 7 al 9 febbraio con due eccezioni: AMBROSIO Cinecafè di Torino - corso Vittorio Emanuele II, 52 - (7 e 8/02); UCI di Torino - via Nizza, 262 - (8 e 9/02); UCI CINEMAS di Moncalieri - via Fortunato Postiglione, 1 - (8 e 9/02); UCI CINEMAS di Alessandria - via Gambalera angolo via Rana (8 e 9/02); Cinema IMPERO Multisala di Bra (CN) - via Vittorio Emanuele II, 211- (7 e 8 febbraio); Cinema MONVISO di Cuneo - via XX Settembre, 14 - (8 febbraio 2022); Cinema Mazzini di Biella - via Giuseppe Mazzini, 20 - (5 e 6 aprile); Cinema Italia - Movie Planet di Vercelli - Piazza Pietro Paietta Nedo, 3 - (7 aprile).