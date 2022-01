Affidi, la maggioranza in Sala Rossa: "La Regione ritiri 'Allontanamento Zero'. Serve cabina di regia per la tutela dei minori"

" La Regione ritiri il Disegno di Legge 'Allontanamento Zero' e istituisca una cabina di regia che guardi ai minori nel suo complesso ". È questa la richiesta unitaria del Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Lista Civica per Torino e Torino Domani, che hanno presentato sul tema affidi un ordine del giorno che verrà discusso oggi in Consiglio Comunale.

Attualmente, come ha ricordato il Presidente della Commissione dei Servizi sociali Vincenzo Camarda , il Comune segue a casa o nella cerchia familiare 12.974 minori , pari al 98% di quelli in difficoltà. Solo il 2%, cioè 318, è affidato a terzi o in comunità.

L'atto dei gruppi di maggioranza chiede di potenziare i servizi per le famiglie "invece di dare un sussidio aggiuntivo", così come prevedere uno "stanziamento specifico nel bilancio regionale per formare ed assumere assistenti sociali, educatori, psicologi e medici, aumentare i fondi per la salute mentale e le dipendenze". "Visto che il Comune di Torino deve ancora approvare il bilancio previsionale - ha sottolineato la capogruppo del Pd Nadia Conticelli - chiediamo vengano messe risorse aggiuntive per la tutela dell'infanzia, così come per l'assunzione e formazione del personale".