Carmagnola avvia un nuovo progetto di solidarietà con il Mali

E’ stata firmata oggi, 28 gennaio la convenzione sul progetto di sostegno allo sviluppo agricolo in Mali. Il progetto, denominato “KasCADe – Kassaro Carmagnola Avigliana pour le Développement agricole”, vede il supporto tecnico di Engim, la partnership del Comune di Carmagnola e del Comune di Avigliana a favore del Comune di Kassaro, in Mali, per l'implementazione della coltura del mais e per il sostegno ad una cooperativa orticola. Il progetto prevede inoltre iniziative di sensibilizzazione e la realizzazione di eventi e mostre in Italia, a supporto dell'intervento in loco. Il progetto avrà la durata di 18 mesi ed è finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando "Piemonte & Africa sub-sahariana".

Il sindaco del Comune di Kassaro, Yacouba Diakitè ha partecipato venerdì 28 gennaio ad un primo incontro, presso il comune di Carmagnola, con il Sindaco Ivana Gaveglio, il Comune di Avigliana, l’ufficio Solidarità Internazionale ed Engim per sottoscrivere la convenzione e avviare il percorso tecnico di realizzazione del progetto di sviluppo orticolo.

Commenta il Sindaco Ivana Gaveglio: “Carmagnola ha ormai una lunga storia di interventi di solidarietà internazionale condotti in Africa che hanno portato buoni frutti e sono stati utili a migliorare l’alimentazione o la qualità della vita dei cittadini delle aree interessate: penso ad esempio ai progetti sulla piscicoltura in Senegal o sul recupero delle materie plastiche in Niger che ci hanno coinvolti in questi anni. Questo nuovo progetto ci vedrà collaborare con il Comune di Avigliana, Engim e il Comune di Kassaro per lo sviluppo di colture nel Mali. Sono lieta che la nostra città abbia colto anche questa possibilità di intervento”.