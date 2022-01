Lanciata online una petizione per il settore automotive

Mino Giachino (Pdl) lancia una Petizione su Change.org indirizzata ai Ministri Giorgetti, Franco e Cingolani con la quale si chiede di intervenire sul settore automotive con due richieste e una proposta: "incentivi per il rinnovo del parco auto con oltre 15 anni di anzianità che vale circa 15 milioni di veicoli sui 50 milioni totali con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, di rendere più sicuri i mezzi che circolano sulle nostre strade e sostenere la produzione sia di mezzi elettrici che delle auto Diesel ultima generazione che sono attualmente in produzione; incentivi per trasformare tecnologicamente le aziende che producono componenti che non verranno più utilizzati sui mezzi elettrici; si propone di spostare la data del 2035: nella quale si dovrebbero produrre solo più mezzi elettrici".