Panchine per la gentilezza: i bimbi di Mercenasco ne inaugurano due nel loro paese

Dominique Prola, Sabrina Fusetti, Daniela Bernabei, Marina Fornera sono le quattro insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Mercenasco , riconosciute recentemente “Insegnanti per la Gentilezza” nell’ambito del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org). L’infanzia di Mercenasco è una delle prime scuole ad avere l’intero corpo docenti interamente composto da Insegnanti per la Gentilezza. Lo scorso 17 Dicembre hanno inaugurato pubblicamente, coinvolgendo l’amministrazione comunale locale rappresentata dal Sindaco Angelo Parri, due panchine viola, simbolo di gentilezza, realizzate insieme ai loro piccoli alunni e messe a disposizione della comunità. Le due panchine, ognuna delle quali riportava un messaggio scritto "coloriamo il mondo con la gentilezza" e "oggi scegli di essere gentile", sono state collocate nel centro del paese e nella frazione. All’inaugurazione, avvenuta nella piazza comunale, hanno partecipato diversi cittadini. L’auspicio delle promotrici delle due panchine viola è: ”vorremmo che quanto “costruito” dai bambini contribuisca a diffondere le pratiche di gentilezza in tutta la comunità locale e contribuire ad accrescere il benessere dei cittadini”. Le quattro insegnanti sono già passate alla cronaca per avere ideato la buona pratica della “Posta Della Gentilezza”, esposta pubblicamente nella stessa circostanza, ossia una buca delle lettere speciale in cui i bambini e i grandi possono imbucare i propri pensieri di gentilezza verso la comunità scolastica e locale. Questa buona pratica di gentilezza è stata condivisa nell’archivio pubblico delle buone pratiche di Costruiamo Gentilezza e diverse scuole in Italia hanno già manifestato il proprio interesse a riproporla, caratterizzandola al proprio territorio.

Per condividere le buone pratiche di gentilezza costruite il prossimo giovedì 3 Febbraio dalle 19 alle 21 le insegnanti, i piccoli alunni, il Sindaco e alcuni cittadini residenti in loco interverranno in una puntata radiofonica speciale di Spazio Costruiamo Gentilezza interamente dedicata alla comunità scolastica di Mercenasco centrata sulla “Posta della Gentilezza”. Per quell’occasione i cittadini (dal Canavese e dall’intero territorio nazionale) potranno “imbucare” il proprio messaggio di gentilezza (dal contenuto libero) inviandolo con un messaggio vocale al n° wa 377.0837707. I vocali ricevuti saranno trasmessi durante la stessa puntata che potrà essere ascoltata in tutta la penisola sulla web radio www.radiospazioivrea.it , l’associazione culturale che trasmette, senza pubblicità, dalle Officine H di Ivrea. Le insegnanti dell’infanzia di Mercenasco, riconoscono:”sarà una belle esperienza per i bambini e le loro famiglie, ma anche per la nostra comunità scolastica e locale”.