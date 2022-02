Aborto, maternità e endometriosi: Torino dedica l'8 marzo ai diritti sessuali delle donne

" Il tema della salute - ha proseguito - è fondamentale, soprattutto in questo momento storico pandemico ".

Aborto, ma anche maternità, ciclo mestruale e endometriosi: Torino dedicherà ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne le iniziative del l'8 Marzo . Ad annunciarlo l'assessore comunale alle Pari opportunità Jacopo Rosatelli , che presentando il tema e le iniziative ha spiegato: " Vogliamo incentrare le celebrazioni sul diritto alla salute, in chiave anche di autodeterminazione ".

Rosatelli: "Diritti che rischiano di essere dimenticati in pandemia"

" Vogliamo porre l'accento sul fatto che esiste una specifica salute delle donne " ha rimarcato Rosatelli, spiegando come l'8 marzo verrà organizzato un convegno dove saranno presenti - tra le altre - la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo e la garante dei detenuti del Comune di Torino Monica Cristina Gallo .

" Vogliamo incentrare l'8 marzo - ha aggiunto Rosatelli - sulla dimensione dei diritti sessuali e riproduttivi, che riguardano tutte le donne e sono importanti per noi, perché rischiano in questo contesto generale sanitario di essere dimenticati sulla scorta di altre necessità ".

Attenzione per maternità e consultori

All'evento saranno presenti relatori del mondo "sanitario e sociale: parleremo anche dei diritti sessuali delle donne in carcere, così come della salute sessuale delle donne in menopausa. Vogliamo poi rilanciare l'Osservatorio Cittadino sulla salute delle donne". I consiglieri Pietro Abbruzzese (Torino Bellissima) e Paola Ambrogio (FdI) hanno sottolineato l'importanza di parlare della "maternità e del diritto della donna ad avere figli", mentre Silvia Damilano (Torino Bellissima) la necessità di "rafforzare la rete dei consultori" con l'invito "nelle scuole a frequentare questi posti".