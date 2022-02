Grugliasco, un successo la prima edizione del "Buono sospeso": per la spesa ma anche all'asilo

Per gli organizzatori e i commercianti locali è stata una prima esperienza significativa meritevole di essere ripetuta ed è un ulteriore passo avanti nella creazione di un welfare di comunità nel comune di Grugliasco come dichiarano il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Elisa Martino e l'assessore al commercio Gabriella Borio: "La rete del welfare di comunità a Grugliasco ha dimostrato, anche in questa occasione, di essere attiva e disponibile a supportare chi vive in una situazione di fragilità e pertanto siamo grate a chi ha promosso l'iniziativa, ai cittadini che hanno donato i buoni sospesi e ai commercianti che hanno aderito. Tutti, ancora una volta, hanno dimostrato di essere i protagonisti del welfare di comunità. Grugliasco è una città in cui il valore della solidarietà e della comunità sono molto forti e ci viene dimostrato sia quando si promuovono iniziative come quella del buono sospeso ma soprattutto con la cura quotidiana delle relazioni e delle reti da parte delle persone che fanno volontario come singoli, nelle associazioni e nelle parrocchie".