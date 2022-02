Lo Russo in visita al campo di accoglienza davanti al Duomo: "Risposta emergenziale, serve approccio integrato"

"Il dormitorio davanti al Duomo non può che essere una risposta emergenziale": è questo il pensiero del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, in visita alla struttura temporanea montata dalla Croce Rossa in piazza San Giovanni per accogliere i tanti senza tetto delle zone limitrofe insieme all'arcivescovo Cesare Nosiglia, al prefetto Raffaele Ruberto e all'assessore al welfare Jacopo Rosatelli.

Lo Russo: "Serve approccio integrato"

Il primo cittadino guarda già oltre, immaginando una risposta più strutturata all'emergenza freddo da raggiungere con il coinvolgimento di istituzioni e organizzazioni a più livelli: "Serve - ha sottolineato - un approccio integrato basato sulla persona perché gli ospiti presentano diverse tipologie di problematiche tra cui quelle sanitarie, sociali, psicologiche, psichiatriche e di dipendenza".

L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare preparati al prossimo inverno: "Le tende - ha aggiunto - non possono che rappresentare una risposta emergenziale alle impellenti necessità legate al freddo ma presto dovremo discutere su come affrontare il tema per i prossimo anni: per farlo è fondamentale coinvolgere anche l'assessorato alla sanità della Regione".

Nosiglia: "Torino non lascia indietro nessuno"