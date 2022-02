Sit in di solidarietà alla comunità ucraina dei Radicali in via Roma

Si è svolta oggi a mezzogiorno a Torino, in via Roma 366, di fronte al Consolato onorario dell’Ucraina di Torino, una manifestazione indetta da Radicali Italiani con l’Associazione radicale Adelaide Aglietta e l’Associazione cristiana degli ucraini in Italia, dal titolo “Ucraina, frontiera d’Europa, frontiera di libertà”. Analoghe manifestazioni si svolgono oggi a Roma e a Milano e a Rimini.



Radicali Italiani è l’unica forza politica italiana a scendere in piazza a sostegno dell’integrità territoriale dell’Ucraina (già violata dai russi nel 2014 con l’occupazione della Crimea e il sostegno determinante ai secessionisti del Donbass), contro la minaccia continua rappresentata dal regime di Vladimir Putin.



Al presidio erano presenti, tra gli altri: il console onorario di Ucraina Dario Arrigotti; Igor Boni, presidente nazionale di Radicali Italiani; i coordinatori dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis; i consiglieri comunali Silvio Viale (Lista Civica per Torino) e Angelo Catanzaro (PD); Marco Cavaletto, Coordinatore del Gruppo +Europa Torino e Silvja Manzi della Direzione nazionale di +Europa.



Al termine della manifestazione, Igor Boni e Silvio Viale hanno dichiarato: “Riteniamo che non sia una semplice nostra curiosità ma interesse di tutti i cittadini conoscere i motivi che spingono il nostro Ministro degli esteri Luigi Di Maio a sfornare di continuo onorificenze nei confronti del regime di Mosca, proprio mentre oltre 100.000 soldati con molte migliaia di mezzi militari minacciano di invadere l'Ucraina. Noi difendiamo l'Ucraina e la sua integrità per difendere l'Europa e il suo futuro, mentre paramilitari russi con i secessionisti filorussi del Donbass hanno causato oltre 13.000 morti in quella regione, che è Ucraina, che è Europa. Sarebbe opportuno che la Regione Piemonte e ogni istituzione locale fornisse il proprio sostegno alle democrazie europee contro l'espansionismo militare di Putin e contro la sua propaganda pervasiva".