Grandi alloggi e appartamenti di pregio: Qui le Case più belle, l'agenzia immobiliare che mette al centro il cliente

L'agenzia dispone di appartamenti di vario genere, principalmente alloggi di ampie metrature, in posizioni importanti e stabili d'epoca. Dove a trionfare è la bellezza. Ma non solo: " Noi trattiamo tutto quello che ha un mercato. Una volta individuato l'immobile, cerchiamo di adattarlo alle esigenze del mercato stesso " spiega la titolare di Qui le Case più belle .

Forte di un'esperienza personale maturata negli anni, Claudia Gallipoli conosce alla perfezione il mercato immobiliare torinese, in tutte le sue sfaccettature: " Faccio questo lavoro dal 1984: ho visto il mercato e le sue evoluzioni, con gli alti e bassi che l'hanno contraddistinto ". Oggi, il mercato immobiliare a Torino è stabile, ma in crescita.

Vista l'alta gamma degli appartamenti trattati da Qui le Case più belle, l'agenzia dispone di diversi alloggi in centro. Un centro che, a dispetto di quanto si possa credere, è diviso in diverse anime, per diversi target di clienti: "La zona compresa tra via Roma, via Lagrange e via Arcivescovado, è l'area della moda. Quell'area è legata a clienti modaioli" racconta la titolare dell'agenzia. "L'area di piazza Vittorio e di Vanchiglia, escludendo la movida estrema, è legata all'intellighenzia perché ruota attorno ai poli universitari lì presenti" spiega.