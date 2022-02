La procura di Torino archivia denunce No Vax e No Geen Pass contro il governo

La procura di Torino ha archiviato una serie di denunce di persone riconducibili ai movimenti No Vax e No Green Pass, giunte nelle scorse settimane, contro esponenti del governo e delle autorità sanitarie.

Le pratiche sono state rubricate come "modello 45" e quindi chiuse per l'assenza di profili di reato. Negli ultimi giorni gruppi di persone - fra cui dei consiglieri di Comuni del circondario del capoluogo piemontese - si sono organizzati per consegnare esposti e querele sia ai carabinieri che direttamente a Palazzo di giustizia.

Alcune denunce sono state predisposte da studi legali e sono reperibili nelle chat di area: l'interessato deve soltanto completarle con le proprie generalità. E' nato anche un comitato che, per il deposito, si è affidato a uno studio di consulenza aziendale.