SmartPhone Rugged: cosa sono e perché Doogee è tra i migliori produttori

Se hai già sentito parlare di SmartPhone Rugged saprai benissimo come questi particolari telefoni vengano definiti come indistruttibili - ed infatti è proprio così!

Gli smartphone che quotidianamente utilizziamo sono principalmente realizzati con materiali delicati e leggeri, e si concentrano di più sull’aspetto estetico piuttosto che su quello della resistenza - anche utilizzando apposite cover protettive restano comunque ben lontani dall’essere considerati come indistruttibili.

Per rispondere quindi alle esigenze di chi utilizza in modo più spinto il proprio telefono, è nata la categoria degli SmartPhone Rugged, dotati di un’elevata resistenza alle intemperie, di un guscio protettivo molto robusto e al contempo delle tecnologie più avanzate.

Ed è proprio all’interno di questa categoria che emerge con successo Doogee, un marchio specializzato nella produzione dei migliori SmartPhone Rugged. Vediamoli più da vicino!

SmartPhone Rugged: ecco cosa sono

Innanzitutto il termine rugged significa letteralmente robusto. In ambito tecnologico questo termine assume infatti un significato ben preciso. Questi smartphone sono dei dispositivi assolutamente capaci di poter sopravvivere anche a vere e proprie condizioni estreme. Questo è possibile grazie ad una particolare progettazione fisica che è idonea a conferire agli SmartPhone Rugged una resistenza unica.

A conferma di ciò, questi dispositivi sono tutti dotati di un’apposita certificazione:

IP67 : rappresenta una completa protezione dalla polvere;

IP68 : è la certificazione standard, dove il numero 6 indica il massimo livello di resistenza alla polvere, mentre il numero 8 indica che la resistenza ad immersioni in acqua per massimo 1 ora e fino ad una profondità di tre metri;

IP69 : caratterizzata dalle resistenze tipiche delle altre certificazioni, con l’aggiunta della resistenza a getti e schizzi d'acqua;

standard militare MIL-STD-810 : resistenza a test estremi inerenti all’esposizione a umidità e pioggia, ad altitudini estreme, sabbia e moltissimo altro.

Caratteristiche

Passiamo adesso all’analisi delle caratteristiche principali degli SmartPhone Rugged.

Innanzitutto dobbiamo evidenziare come questi dispositivi siano particolarmente resistenti ed impermeabili. Queste caratteristiche sono garantite da una particolare struttura a strati che riesce a creare attorno al dispositivo un vero e proprio scudo termico. Lo SmartPhone Rugged ad esempio può essere utilizzato anche a temperature estreme che variano dai -55° C ai 77° C.

Un’altra importante caratteristica è rappresentata dall’eccezionale resistenza della batteria, che per chi pratica sport estremi o lavora in particolari ambienti (come fabbriche o fonderie) risulta essere un elemento fondamentale.

Gli SmartPhone Rugged sono inoltre anche infrangibili e antiurto, per cui sono resistenti ad ammaccature e graffi.

Chi pensa che questi dispositivi siano solo strutturalmente funzionali, si sbaglia di grosso. Questo perché gli SmartPhone Rugged sono dotati delle recenti innovazioni tecnologiche. Facciamo qualche esempio.

Innanzitutto la fotocamera permette di scattare foto di alta qualità in situazioni estreme, come nella neve, nella sabbia o sott’acqua.

Grazie poi ad un sofisticato sistema di geolocalizzazione, questi telefono riescono a definire la tua posizione esatta in qualunque situazione e in qualsiasi posto nel mondo. Sulla maggior parte degli SmartPhone Rugged è inoltre presente un tasto SOS con cui chiamare i soccorsi in ogni momento.

Infine hanno:

display touch di ultima generazione

sblocco facciale

sblocco con impronta

connessione veloce 4G/5G

SmartPhone Rugged Doogee: perché sceglierlo

Gli SmartPhone Rugged Doogee sono tra i più amati ed acquistati tra gli utenti interessati a questo tipo di dispositivi.

In particolare ecco chi dovrebbe considerare l’acquisto di uno SmartPhone Rugged:

coloro che lavorano in ambienti particolarmente umidi e polverosi (come ad esempio in cave e miniere) e che non vogliono preoccuparsi di utilizzare smartphone in ambienti potenzialmente corrosivi;

coloro che lavorano nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni, e che quindi hanno bisogno di un dispositivo capace di sopravvivere a cadute su superfici grezze o dure, ad urti e pioggia;

gli amanti degli sport estremi all'aperto (trekking, arrampicate, vela, alpinismo) dove è forte la necessità di avere un dispositivo resistente alle intemperie, dotato di sensori avanzati e della possibilità di rimanere sempre connessi con il mondo.

In particolare nella scelta di uno SmartPhone Rugged Doogee è bene considerare quattro caratteristiche fondamentali:

resistenza alla polvere : la capacità del telefono di resistere a sabbia o qualsiasi materiale polveroso;

resistenza all’acqua : particolarmente importante per chi pratica sport acquatici, ma anche sci e snowboarding. In questo caso il minimo accettabile è il livello 8, che consente allo smartphone un immersione fino ad 1 metro di profondità per poco più di 30 minuti;

Entrambe queste resistenze sono indicate attraverso la certificazione IP (Ingress Protection). La maggior parte degli SmartPhone Rugged sono dotati di una certificazione IP68 - il 6 indica il massimo livello di resistenza alla polvere, mentre l’8 indica la resistenza a immersioni permanenti in acqua (per 1 ora) fino a una profondità di tre metri.

resistenza alle cadute : i migliori modelli sono dotati del cosiddetto schermo di Gorilla Glass, resistente e rinforzato. Questa caratteristica risulta essere fondamentale soprattutto per chi pratica trekking, arrampicata sportiva ed equitazione;

resistenza allo shock termico : la resistenza al passaggio da una temperatura molto bassa ad una molto alta - e viceversa. Per questa caratteristica viene solitamente usato come riferimento lo standard militare MIL-STD-810G.

Oltre però a queste caratteristiche sopracitate, tutti i migliori modelli di SmartPhone Rugged della Doogee sono dotati di: