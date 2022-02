Incidente sulla tangenziale sud all'uscita di Stupinigi: due persone finiscono in ospedale

Mattinata movimentata oggi, venerdì 4 febbraio, sulla tangenziale sud di Torino, a seguito di un incidente avvenuto poco prima dello svincolo per Stupinigi: lunghe code si sono formate dopo che tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

La prima delle auto ha investito il carico perso da un furgone, innescando la carambola che ha poi coinvolto altri due mezzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Nichelino, la Polstrada e i tecnici dell'Ativa: inevitabili code e rallentamenti alla circolazione, fino a che l'area del sinistro non è stata messa in sicurezza.

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave, anche se per ragioni di sicurezza sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri.