Mappano, operaia 51enne resta con la mano incastrato in un macchinario: ricoverata al Cto

Un'operaia 51enne di origine romena è rimasta ferita a un mano la scorsa notte all'interno di una ditta di Mappano che si occupa di pennarelli.

Secondo una prima ricostruzione dell'infortunio sul lavoro, la donna è rimasta con la mano destra schiacciata dalla impacchettatrice dei blister per pennarelli. E' stata ricoverata al Cto e sottoposta ad un intervento chirurgico: non è in pericolo di vita.

L'accaduto è ora al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4.