Stadio Filadelfia, le "vele" regalano un'altra notte d'inferno ai residenti. "Non si può più vivere così" [FOTO e VIDEO]

"Una notte d'inferno". Usano queste parole, tanti dei residenti di Borgo Filadelfia che hanno iniziato la settimana in compagnia del vento forte, ma soprattutto dei suoi effetti sulle protezioni costruite attorno allo stadio Filadelfia.

"Dall'una di notte non si è chiuso occhio"

"È cominciato all'una e cinque di questa notte", racconta una signora che abita proprio di fronte all'ingresso dello stadio utilizzato dal Torino per gli allenamenti. "E non abbiamo più chiuso occhio. Non si può andare avanti così. Ora chiamo i vigili".

E immagini e video ripresi dalla strada e dai balconi delle case lasciano poco spazio all'immaginazione o al racconto. Il rumore è proprio quello delle vele di una nave scosse dal vento, che colpiscono la struttura in metallo di sostegno e che a ogni folata provocano nuovo rumore. Nel silenzio della notte, l'effetto è ancora più evidente.

Le vele strappate

Ma già nei giorni scorsi le raffiche avevano fatto i loro danni. Non solo in termini acustici, ma anche materiali, strappando i teli che danno su via Giordano Bruno, quasi all'angolo con via Spano.

Ancora oggi, i brandelli di quelle vele pendono abbandonati al vento. Ma il quartiere continua a interrogarsi su una soluzione che - per la privacy degli allenamenti della squadra granata - sta costando parecchio in termini di quiete pubblica per chi abita in zona.



La polemica, d'altra parte, si era sollevata già questa estate, al momento dell'installazione. Proteste e striscioni sui balconi avevano già condannato l'uso delle vele, al posto delle strutture semovibili che venivano usate (finché hanno funzionato) nelle stagioni precedenti.

L'impegno della Fondazione

Su questo fronte si è schierata fin dal primo giorno anche la Fondazione Filadelfia, che sarebbe "padrona di casa" dello stadio. Un appello reiterato alla società, che però non ha ancora cambiato posizione in merito.