Al via la rassegna "Cinema e Psicoanalisi" con la proiezione di "King Kong"

Al centro di Cinema e Psicoanalisi, la rassegna realizzata con il Centro Torinese di Psicoanalisi il tema del desiderio con il film King Kong in sala il 9 febbraio alle ore 21.

La rassegna propone una selezione di film legati a questo tema che verranno introdotti con una riflessione psicoanalitica che focalizzerà punti di interesse da sviluppare in un eventuale dibattito successivo.

L’organizzazione della rassegna è a cura di Maria Annalisa Balbo, Anna Viacava, Maria Teresa Palladino, Carlo Brosio (CTP).

Merian C. Cooper/Ernest B. Schoedsack

King Kong

(Usa 1933, 100’, HD, b/n, v.o. sott. it.)

Carl Denham è un avventuroso produttore di documentari. Insieme a una giovane disoccupata di New York, Ann, parte alla volta di un'isola tropicale, Skull Island, abitata da un gigantesco e leggendario gorilla, King Kong. Il gorilla s'innamora della bella Ann e, preso in trappola, viene catturato da Denham. Portato a New York in catene, viene esibito. Ma King Kong riesce a liberarsi e a fuggire in cerca della sua amata Ann.